Çin'den ABD'ye Kritik Mineral Yasağı: Galyum ve germanyum ihracatı durduruldu

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:24

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:24

Çin, ABD ile ticari gerilimlerin artmasıyla stratejik bir adım atarak, galyum, germanyum ve antimon gibi kritik minerallerin ABD’ye ihracatını yasakladı. Çin Ticaret Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada bu kararın, ulusal güvenlik gerekçesiyle derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Pekin, çift kullanımlı (hem askeri hem sivil) ürünlere ilişkin yönerge kapsamında, ABD'ye gönderilen grafit ürünlerinin son kullanımının da daha sıkı denetleneceğini bildirdi. Bakanlık, "Prensip olarak, bu minerallerin ABD’ye ihracatına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

ASKERİ VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARA DARBE

Galyum ve germanyum, yarı iletkenlerin yanı sıra kızılötesi teknolojiler, fiber optik kablolar ve güneş pillerinde kullanılıyor. Antimon ise mühimmat, kızılötesi füzeler, gece görüş ekipmanları ve bataryalar gibi savunma sistemlerinde önemli bir rol oynuyor.

Project Blue’a göre, Çin, dünya rafine galyum üretiminin yüzde 98,8’ini ve germanyum üretiminin yüzde 59,2’sini gerçekleştiriyor. Bu adım, Batı'nın tedarik zincirinde ciddi bir gerilim yaratacak.

ABD’NİN BASKISI KARŞILIK BULDU

Çin'in ihracat yasağı, ABD'nin bir gün önce Çin’in çip endüstrisine yönelik baskılarını artırmasının ardından geldi. Washington, aralarında Naura Technology Group’un da bulunduğu 140 Çinli şirketin ihracatını durdurmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ETKİLENDİ

Rotterdam'da antimon trioksit fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 228 artarak ton başına 39 bin dolara yükseldi. Avrupa’daki bir metal tüccarı, "Herkes antimon bulmak için kaynak arayışına girecek" dedi.

Bu hamle, Çin'in kritik mineraller üzerindeki hâkimiyetini güçlendirirken, ABD ve müttefiklerini alternatif kaynaklara yönelmek zorunda bırakacak.