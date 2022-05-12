ABD duyurdu: Bu yıl 17 balistik füze denedi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:10

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin 4 ve 7 Mayıs'taki balistik füze denemelerini kınayarak, bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal ettiğini söyledi.

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin sadece bu yıl 17 balistik füze denemesi yaptığını belirterek, Pyongyang'ın 7. nükleer denemeye hazırlık için nükleer test sahasını yeniden inşa etmeye başladığını ifade etti.

Greenfield, Çin ve Rusya'yı son iki yıldır Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları uygulamayı ve güncellemeyi engellemekle suçlayarak, Kuzey Kore'ye yaptırımları artırmaya yönelik müzakerelerin sonuna yaklaştıklarını ve konseyin bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.