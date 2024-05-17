ABD duyurdu: Yardım tırları çıkmaya başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ABD tarafından kurulan geçici limandan tırlarının yardım taşımaya başladığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:25
ABD duyurdu: Yardım tırları çıkmaya başladı
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CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye "insani yardım" taşıyan tırları, yerel saatle 09.00 sularında limandan çıkmaya başladı.

Liman üzerinden hiçbir ABD askerinin karaya çıkmadığı belirtilen açıklamada, bunun, "Gazze'deki Filistinli sivillere ek yardım sağlamak için devam eden çok uluslu bir çaba olduğu" ve belirli ülke ve insani yardım kuruluşları tarafından bağışlanan yardımları içerdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 8 Mayıs'ta insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahilinde deniz üstüne kurulması planlanan geçici limanın inşasının bittiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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