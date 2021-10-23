ABD, El Kaide liderinin öldürüldüğünü açıkladı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 15:40

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısına yönelik düzenlediği insansız hava aracı saldırısında, El Kaide’nin önde gelenlerinden Abdülhamid El Matar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Komutanlığın bir sözcüsü, ilk bilgiye göre, saldırıda sivil kayıp olmadığını kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü, El Matar'ın öldürülmesiyle El Kaide'nin dünya çapında yeni saldırılar düzenleme kabiliyetinin azaldığını da iddia etti.

"SIĞINAK OLARAK" NİTELEDİ

Sözcü, terör örgütü El Kaide'nin ABD ve partnerleri için küresel bir tehlike arz ettiğini de belirtti. Sözcü, Suriye'yi, El Kaide'nin "güç toplamak ve yeni saldırılar planlamak için geri çekildiği bir sığınak" olarak da niteledi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta şimdiye kadar en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, en az 6 milyon 600 bin kişinin de yerini yurdunu terk ederek ülke dışına kaçtığı tahmin ediliyor.

Kaynak: DW Türkçe