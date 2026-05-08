ABD enerji krizine karşı askeri üsleri devreye sokuyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, azalan Stratejik Petrol Rezervi’ni (SPR) yeniden doldurmak amacıyla askeri üslerin altındaki petrol kaynaklarını kullanmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Bloomberg’in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, enerji rezervlerini güçlendirmek için “yenilikçi yöntemler” üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Savunma Bakanlığı’na ait bazı bölgelerde petrol çıkarılması seçeneği gündemde.

1970’lerde kurulan Stratejik Petrol Rezervi, küresel arz krizleri ve fiyat şokları dönemlerinde kullanılmak üzere oluşturulan acil durum petrol stoğu olarak biliniyor.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası küresel petrol fiyatları yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkarken, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı “düşman gemilerine” kapatması enerji piyasalarında yeni kriz endişesi yarattı.

ABD’de benzin fiyatları da 2022’den bu yana ilk kez galon başına ortalama 4,50 doların üzerine çıktı.

“ASKERİ ÜSLERİN ALTINDA PETROL VAR”

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, nisan ayında yaptığı açıklamada federal arazilerdeki enerji kaynaklarının daha “pragmatik” biçimde kullanılacağını söylemişti.

Wright, “Petrol sahalarının ortasında askeri üslerimiz var ama bu kaynakların altında hiçbir üretim yapılmıyor. Bu çılgınlık” ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetiminin değerlendirdiği planın enerji fiyatlarına kısa vadede büyük etkisi olmayacağı ancak ABD hükümetinin özel şirketlerden petrol satın almak yerine doğrudan kendi çıkardığı petrolü rezervlere eklemesini sağlayabileceği belirtiliyor.

REZERVLER 1980'LERDEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre Stratejik Petrol Rezervi’nde şu anda yaklaşık 415 milyon varil petrol bulunuyor. Bu miktar, 1980’lerin ortasından bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Trump yönetimi mart ayında enerji fiyatlarındaki yükselişi sınırlamak amacıyla 2027’ye kadar toplam 172 milyon varil petrolün rezervlerden piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi de 2022’de Ukrayna savaşı sonrası yükselen petrol fiyatları nedeniyle stratejik rezervleri kullanmıştı.