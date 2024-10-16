ABD eyaletinde rekor: 2020'deki oy kullanımı aşıldı
ABD'nin Georgia eyaletinde, erken oy verme döneminin ilk gününde 328 binden fazla kişinin oy kullanmasıyla eyaletin 2020'deki 136 bin oy rekoru aşıldı.
CNN'in haberine göre, Georgia Eyalet Sekreterliği Ofisi Operasyon Direktörü Gabe Sterling, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, erken oy verme döneminin ilk gününde toplamda 328 binin üzerinde oy kullanıldığını açıkladı.
Sterling, 2020'deki 136 bin oy sayısı ile ulaşılan rekoru açık ara farkla geçen bu sayının eyalet için yeni bir rekor olduğunu bildirdi.
Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, posta yoluyla yollanan oy sayısının 300 bine ulaşmasını beklediklerini ve bunların oyların tamamının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturacağını aktardı.
Raffensperger, seçimlerin aksamadan ilerlemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.
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