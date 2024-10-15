Son Dakika... Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD mahkemesinden karar!
Son dakika haberi... Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.
İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iadesiyle ilgili karar davası Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde görüldü.
4 aydır ABD’de tutuklu olarak yargılanan Timur Cihantimur'un davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.
Etiketler: #Timur Cihantimur #ABD
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