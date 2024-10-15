Son Dakika... Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD mahkemesinden karar!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 19:19

Güncelleme: 15.10.2024 - 19:36

İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iadesiyle ilgili karar davası Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde görüldü.

4 aydır ABD’de tutuklu olarak yargılanan Timur Cihantimur'un davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.