ABD’de bir kişiyi döverek ölümüne neden olan 5 polis “ikinci derece cinayetle” suçlandı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:40

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:40

ABD’de polis şiddeti devam ediyor. Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde 7 Ocak’ta polisler tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün soran hayatını kaybeden 29 yaşındaki Tyre Nichols’u darbeden 5 polis memuru, “ikinci derece cinayetle” suçlandı.

Nichols, olayın yaşandığı gün polisler tarafından dikkatsiz araç kullanmaktan durdurulmuştu.

Memphis Polis Şefi Cerelyn Davis yayınladığı video mesajında, Nichols’un darp edildiği anlara ilişkin görüntüleri ilerleyen saatler kamuoyu paylaşacaklarının açıklarken, halkı görüntülerin yayınlanmasının ardından sakin olması çağrısında bulundu.