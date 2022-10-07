ABD, füze denemesinin ardından Kuzey Kore'ye yaptırım uyguladı
ABD, bugün Kuzey Kore ile ilişkili iki bireyi ve üç kurumu hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD, Kuzey Kore’nin bu hafta fırlattığı son füzenin ardından, Washington’un Pyongyang’ın silah programlarını ve ordusunu desteklediğini söylediği bir yakıt tedarik ağını hedef alarak yeni yaptırımlar uyguladı.
Reuters'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington’un Birleşmiş Milletler’in ülkeye uyguladığı yaptırımları aşan gemiler arası transferlerden Kuzey Kore’yi sorumlu tutmaya çalıştığı için Cuma günkü eylemin Singapur’a kayıtlı iki şirketi ve Marshall Adaları’na kayıtlı bir şirketi hedef aldığını söyledi.
Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin (Kuzey Kore’nin) Japonya da dahil olmak üzere uzun menzilli balistik füze fırlatmaları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının devam eden bir ihmali olduğunu gösteriyor” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, çok taraflı yaptırımları uygulamaya ve bu faaliyetleri destekleyenleri belirlemek de dahil olmak üzere dünya çapında DPRK’nın yaptırımlardan kaçınma çabalarını sürdürmeye devam edecek” dedi.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme
- İddialar yenir yutulur gibi değil!