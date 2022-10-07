ABD, füze denemesinin ardından Kuzey Kore'ye yaptırım uyguladı

07 Ekim 2022 Cuma, 16:33

ABD, Kuzey Kore’nin bu hafta fırlattığı son füzenin ardından, Washington’un Pyongyang’ın silah programlarını ve ordusunu desteklediğini söylediği bir yakıt tedarik ağını hedef alarak yeni yaptırımlar uyguladı.

Reuters'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington’un Birleşmiş Milletler’in ülkeye uyguladığı yaptırımları aşan gemiler arası transferlerden Kuzey Kore’yi sorumlu tutmaya çalıştığı için Cuma günkü eylemin Singapur’a kayıtlı iki şirketi ve Marshall Adaları’na kayıtlı bir şirketi hedef aldığını söyledi.

Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin (Kuzey Kore’nin) Japonya da dahil olmak üzere uzun menzilli balistik füze fırlatmaları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının devam eden bir ihmali olduğunu gösteriyor” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, çok taraflı yaptırımları uygulamaya ve bu faaliyetleri destekleyenleri belirlemek de dahil olmak üzere dünya çapında DPRK’nın yaptırımlardan kaçınma çabalarını sürdürmeye devam edecek” dedi.