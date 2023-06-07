Beyaz Saray'dan Kakhovka Barajı mesajı: Ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna’da yıkılan Nova Kakhovka Barajı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz” dedi.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 08:18
Beyaz Saray'dan Kakhovka Barajı mesajı: Ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz
Abone Ol google-news

Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka hidroelektrik santralinin yıkılmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, açıklamada bulundu.

Kirby, barajın yıkımına neyin neden olduğunu kesin olarak söyleyemediğini ifade ederek, söz konusu yıkıma Rusya’nın neden olduğu yönündeki raporları değerlendirdiklerini aktardı.

Dnipro Nehri üzerindeki barajın yıkılmasının muhtemelen "çok sayıda ölüme" ve binlerce Ukraynalının tahliyesine neden olduğunun açık olduğunu söyleyen Kirby, hasarın Ukrayna’nın enerji güvenliği üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceğini belirtti.

Kirby, “Barajdaki patlamadan Rusya’nın sorumlu olduğuna dair raporları gördük. Bu raporları değerlendirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve daha fazla bilgi toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz, ancak ne olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz" dedi.

Barajın yıkılmasının savaş suçu teşkil edip etmeyeceği sorusuna Kirby, uluslararası hukukun sivil altyapının yıkılmasını yasakladığı cevabını verdi.

Kirby ayrıca, ABD’nin etkilenenlere yardım sağlamak için insani yardım ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.


ABD Ukrayna

İlgili Haberler

Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'

Kremlin: 'Hidroelektrik santrali saldırısı Ukrayna'nın sabotajı'
Ukrayna, Rusya'nın Kiev saldırısını püskürttüğünü duyurdu

Ukrayna, Rusya'nın Kiev saldırısını püskürttüğünü duyurdu
Letonya el koyduğu alkollü sürücülere ait 66 aracı Ukrayna’ya gönderdi

Letonya el koyduğu alkollü sürücülere ait 66 aracı Ukrayna’ya gönderdi

En Çok Okunan Haberler