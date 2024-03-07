ABD, Gazze sahiline acil yardımlar için askeri liman kurmaya hazırlanıyor

ABD, Gazze sahiline acil yardımlar için askeri liman kurmaya hazırlanıyor.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 20:33
ABD, Gazze sahiline acil yardımlar için askeri liman kurmaya hazırlanıyor
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Amerikan ordusuna Gazze sahilinde acil yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için bir liman kurması yönünde talimat vereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden bir yetkili, telefonla düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ABD'nin Gazze'ye insani yardımları ulaştırmasıyla ilgili son çalışmalarını anlattı.

Yetkili, Biden'ın bu akşam Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında, Amerikan ordusuna talimat verdiğini ve Gazze'ye yardımların deniz yoluyla ulaştırılabilmesi için ordunun Gazze sahilinde askeri liman kurmak üzere çalışmalara başlayacağını açıklayacağını belirtti.

ABD'li yetkili, söz konusu askeri limanın kurulmasıyla birlikte büyük gemilerin daha yüksek miktarlarda insani yardımları Gazze'ye ulaştırabileceğini, bu yardımlar içerisinde gıda ve suyun yanı sıra ilaçların ve geçici konaklama ekipmanlarının yer alacağını kaydetti.

ABD yönetimi, İsrail'in saldırıları devam ederken Tel Aviv'e verdiği koşulsuz destekten dolayı yoğun şekilde eleştiriliyor ve Gazze'deki insani krizin sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

Biden yönetimi ise Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İsrail tarafıyla yoğun görüşmeler yaptığını ve aynı zamanda geçici ateşkes için taraflarla yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade ediyordu.


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