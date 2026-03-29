ABD genelinde 'No Kings' protestoları: Trump karşıtı gösteriler yayılıyor

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen “No Kings” (Krallara Hayır) protestoları ülke genelinde birçok kentte geniş katılımla gerçekleştirildi.

Daha önce milyonlarca kişinin katıldığı eylemlerin üçüncüsü olan protestolar, yeniden kitlesel bir mobilizasyona sahne oldu.

Gösteriler; New York, Washington DC ve Los Angeles başta olmak üzere neredeyse tüm büyük şehirlerde düzenlendi.

Başkent Washington’da protestocular Lincoln Anıtı çevresi ve National Mall’da toplanırken, New York’ta Times Square ve Manhattan’ın ana arterleri yürüyüşlere sahne oldu.

Organizatörler, protestoların Trump yönetiminin İran politikası, göçmenlik uygulamaları ve artan hayat pahalılığına karşı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, “Güç halka aittir, krallara değil” ifadeleri kullanıldı.

Minnesota eyaletinde düzenlenen gösteriler, yılın başında federal göçmenlik ajanları tarafından öldürülen iki kişinin ardından ayrı bir önem kazandı. Eyaletin başkenti St. Paul’da binlerce kişi sokaklara çıkarken, Demokrat Partili siyasetçiler de protestolara destek verdi.

Ünlü müzisyen Bruce Springsteen de sahne alarak göçmenlik politikalarını eleştiren bir performans sergiledi.

TRUMP'A YÖNELİK SERT SLOGANLAR

Protestolarda Trump’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer üst düzey yetkilileri hedef alan pankartlar taşındı. Göstericiler, yönetimin görevden alınması ve yargılanması çağrısında bulundu.

ABD dışında yaşayan Amerikalılar da protestolara katıldı. Paris, Londra ve Lizbon gibi kentlerde toplanan kalabalıklar, Trump’a yönelik sert eleştiriler içeren dövizler taşıdı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada protestolar küçümsendi. Bir sözcü, eylemleri “Trump Derangement Therapy Sessions” olarak nitelendirerek, protestoların yalnızca medya tarafından önemsendiğini savundu.

Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen “otoriterlik” eleştirilerini reddederek, “Kral değilim” ifadelerini kullanmıştı.

YER YER GÖZALTILAR YAŞANDI

Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken, bazı kentlerde gerginlik yaşandı. Los Angeles’ta iki kişinin federal güvenlik güçlerine saldırı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Kentte bazı protestocuların dağılma çağrılarına uymaması üzerine çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Dallas’ta ise karşıt gruplarla yaşanan küçük çaplı arbede sonrası gözaltılar gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde kalabalığı dağıtmak için “ölümcül olmayan yöntemler” kullandığı aktarıldı.

Ekim ayında düzenlenen önceki “No Kings” protestolarına ülke genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığı açıklanmıştı. Son eylemler için de benzer büyüklükte bir katılım beklendiği ifade ediliyor.

Trump’ın 2025 başında yeniden göreve gelmesinin ardından yürütme yetkilerini genişleten adımlar atması ve Ulusal Muhafız birliklerini eyalet yönetimlerinin itirazına rağmen görevlendirmesi, protestoların ana gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Eleştirmenler, söz konusu politikaların ABD demokrasisi açısından risk oluşturduğunu savunurken, Trump yönetimi ise bu adımların “kriz içindeki ülkeyi yeniden inşa etmek için gerekli” olduğunu öne sürüyor.