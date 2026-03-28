CHP'li Murat Emir uyardı: Trump'ın 'Erdoğan' açıklamasında yanlış çeviri

28.03.2026 15:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Onlara neye karışma dediysek karışmadılar, Erdoğan şahane bir lider" ifadelerinin yanlış çevrilerek servis edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirdiği bir basın toplantısında Türkiye hakkında konuştu.

Trump, ABD/İsrail'in İran'a yönelik savaşına ilişkin "Onlara neye karışma dediysek karışmadılar, Erdoğan şahane bir lider" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞ GİBİ..."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Trump'ın bu sözlerinin kamuoyuna yanlış çeviri ile servis edildiğini açıkladı.

Emir, "Videodaki 'Onlara neye karışma dediysek karışmadılar, Erdoğan şahane bir lider' sözünü, sanki Trump’ın bir talebi reddedilmiş gibi 'Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar' diye çevirip servis ediyorlar" dedi.

Emir, "İşin özü; ortada bir meydan okuma veya reddediş yok! Kapalı kapılar ardında verilen tavizleri ve dış politikadaki savrulmaları sahte çevirilerle, ucuz kelime oyunlarıyla örtmeye çalışıyorlar" ifadelerini kaydetti.

