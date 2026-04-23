ABD güçlerinden Hint Okyanusu’nda baskın: İran petrolü taşıyan gemiye müdahale edildi

ABD Savunma Bakanlığı, İran’dan petrol taşıdığı belirtilen yaptırım kapsamındaki bir gemiye Hint Okyanusu’nda müdahale edildiğini açıkladı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, “ABD güçleri, İran’dan petrol taşıyan yaptırım kapsamındaki bayraksız M/T Majestic X adlı gemiye denizde durdurma ve denetim operasyonu gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonun Hint Okyanusu’nda yapıldığı belirtilirken, geminin “stateless” yani herhangi bir ülke bayrağı taşımayan gemi statüsünde olduğu kaydedildi.

Denizcilikte bu tür müdahaleler, yasa ihlali yaptığı ya da düşmanca faaliyet yürüttüğü değerlendirilen gemilerin durdurulup aranması anlamına geliyor.

ABD Savunma Bakanlığı, İran’a maddi destek sağladığından şüphelenilen gemilere yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.

Washington yönetimi son dönemde İran’a yönelik baskıyı artırırken, özellikle petrol sevkiyatlarını hedef alan deniz operasyonlarını sıklaştırdı.

ABD, Hürmüz Boğazı çevresinde başlattığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar çok sayıda gemiyi durdurdu.

Ancak son operasyonlarda müdahalelerin İran kıyılarında değil, daha uzak noktalarda, özellikle Hint Okyanusu’nda gerçekleştirildiği belirtiliyor.