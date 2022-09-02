Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya yaptırımlarının devam edeceğini açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasında enerji fiyatları arttığı için yapılacak protestoların etkisi olmayacağını söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Çekya'nın Prag kentinde gerçekleşen AB dışişleri bakanlarının gayrı resmi toplantısının ardından açıklamada bulundu.
Alman gazete Welt'in haberine göre, Baerbock, Almanya'da, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkındaki politikalarında bir değişikliğin olmadığını ve olmayacağını ifade etti.
Almanya'da gaz tedariğinin azalması sebebiyle sonbahar ve kış aylarında yüksek enerji fiyatlarına karşı protesto gösterileri beklediğini dile getiren Baerbock, enerji fiyatlarının protesto edilmesinin Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına yol açmayacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı, "Ukrayna halkına 'Bize ihtiyacınız olduğu sürece yanınızda olacağız' sözü verirsem, o sözümü tutarım. Alman seçmenlerim ne düşünürse düşünsün. Söz verdiğim gibi Ukrayna halkını destekleyeceğim" dedi.
Dışişleri Bakanı ayrıca, "Ukrayna'nın yanında olacağız. Bu, politikacılar için çok zor olsa bile yaptırımların kışın sürdürüleceği anlamına geliyor" diye ekledi.
Almanya'da, perşembe günü sosyal medya platformu Twitter'da en çok kullanılan etiket #BaerbockReturn (Baerbock vazgeç) oldu.
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