ABD Hava Kuvvetleri fotoğrafçısından yarım asır sonra gelen itiraf

26 Ekim 2021 Salı, 16:15

Dünya dışı varlıkların halk tarafından bilinmesi yönünde çalışmalar gerçekleştiren ABD merkezli sivil toplum örgütü Paradigma Araştırma Grubu tarafından düzenlenen basın toplantısında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Konferansta bir sunum gerçekleştiren eski ABD Hava Kuvvetleri fotoğrafçısı Dr. Robert Jacobs, altmışlı yılların başında tanımlanamayan bir cismin bulunduğu görüntülerin örtbas edilmesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne yardımcı olduğunu iddia etti.

"ÇOK HIZLI HAREKET EDİYORDU..."

Altmışlı yıllarda, nükleer füze denemeleri yapan ABD'li bilim insanlarının neden başarısız olduklarını anlamalarına yardımcı olan bir fotoğraf ekibine liderlik eden Dr. Jacobs, binbaşı Florenze J. Mansmann tarafından odasına çağrıldı.

O gün odada üç tane CIA ajanının da bulunduğunu söyleyen Dr. Jacobs, kendisine izletilen görüntülerde çok hızlı hareket eden, tanımlanamayan bir cisim olduğunu belirtti.

LAZER TAKİP CİHAZI

Görüntüdeki tanımlanamayan uçan cisimde bir lazer takip cihazı olduğunu iddia eden Dr. Jacobs, bu teknolojinin altmışlı yıllarda hiçbir ülke tarafından kullanılmadığını söyledi.

Görüntüleri izledikten 17 yıl sonra CNN'deki bir programa da konuk olan Dr. Jacobs, "Oradaydım ve görüntüleri kendi gözlerimle izledim. Saygı duyulan araştırmalara sahip bir üniversite profesörü olarak neden yalan söyleyeyim ki? Bu dünyada yalnız değiliz!" demişti.