ABD Hava Kuvvetleri'nde bir general taciz davasında suçlu bulundu
ABD'nin Ohio eyaletinde bir mahkeme, taciz suçlaması ile yargılanan Hava Kuvvetlerine bağlı bir tümgenerali suçlu buldu.
ABD Ohio’da, Wright Patterson Hava Üssünde görevli Tümgeneral William Cooley, 2018’de yengesine cinsel tacizde bulunmak suçlaması ile hakim karşısına çıktı.
Bir aile buluşmasından sonra yengesine cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen ve hakkındaki iddialardan suçlu bulunan Cooley, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
TÜM HAKLARINI KAYBEDECEK
Tümgeneral Cooley, aynı zamanda ordudan yüz kızartıcı fiilden dolayı ihraç edilecek ve tüm askeri özlük haklarını kaybetmiş olacak.
ABD ordusunda cinsel taciz oldukça yaygınken, daha önce de bu suçlamalarla mahkemeye çıkarılan üst düzey subay ve generaller olmuştu.
Ancak ABD Hava Kuvvetlerinin tarihinde ilk kez bir general mahkemeye çıkarılıp hakkındaki iddialardan suçlu bulunup hüküm giydi.
Suçlamanın taciz gibi yüz kızartıcı fiil olması da davayı ABD ordusu açısından tarihi hale getirdi.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi faizleri artacak
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Gezi Parkı davasında karar çıktı
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler