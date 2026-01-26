ABD Hazine Bakanı ile canlı yayında sert tartışma: Silahla değil pankartla gelmeliydi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Minneapolis’te 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin federal göçmenlik ajanları tarafından vurularak öldürülmesinin ardından ABC kanalında katıldığı programda sert açıklamalarda bulundu.

Bessent, olayın “trajedi” olduğunu söylerken, ölümün protestoya “silah yerine pankartla” gidilmesi halinde önlenebileceğini savundu.

Bessent’in sözleri, ABC’nin “This Week” programında sunucu Jonathan Karl ile canlı yayında tartışmaya dönüşen bir gerilime yol açtı.

Programın sonunda Karl, Bessent’e doğrudan Pretti’nin ölümünü sorarak, “Trump’ın ekibinden biri olarak, bir Amerikan vatandaşının daha federal kolluk güçleri tarafından vurularak öldürülmesinden endişe ediyor musunuz?” dedi.

Bessent ise olayın “trajedi” olduğunu ifade ettikten sonra Minnesota Valisi Tim Walz’ı hedef aldı.

BESSENT'TEN WALZ'A SUÇLAMA

Bessent, Walz’ın daha önce ICE karşıtı protestolara ilişkin açıklamalarının “kaosu beslediğini” ileri sürdü.

Walz’ın, Trump yönetiminin göçmenlik birimi ICE için “modern zaman Gestapo’su” benzetmesi yaptığı ifadelerini hatırlatan Bessent, bu tür çıkışların protestoları daha da sertleştirdiğini savundu.

Bessent, Pretti’nin ölümü için “üzgün” olduğunu dile getirse de, protestoya silahla gitmesinin çatışma ihtimalini artırdığını öne sürdü.

Bessent, “Bu beyefendinin ölmesine üzgünüm ama barışçıl olması gereken bir protestoya iki şarjörle birlikte 9 mm yarı otomatik silah getirdi” ifadelerini kullandı.

Sunucu Karl ise Bessent’in sözlerine, Pretti’nin yasal silah sahibi olduğunu ve silahı doğrulttuğuna dair bir bulgu bulunmadığını belirterek karşı çıktı.

Karl, “Bildiniz gibi kendisi bir hemşireydi, gaziler kurumunda çalışıyordu ve silahı gösterdiğine dair hiçbir kanıt yok” dedi.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon yükseldi. Bessent, Karl’ın sözünü keserek “Ama silah getirdi!” diye tepki gösterdi. Karl ise ABD’de “İkinci Değişiklik” kapsamında silah taşıma hakkı bulunduğunu hatırlatmaya çalıştı.

Bessent, Karl’a birkaç kez “Hiç protestoya gittiniz mi?” diye sorarken, Karl yalnızca gazeteci olarak takip ettiğini, katılımcı olmadığını söyledi.

Tartışmanın sonunda Bessent, “Ben protestoya gittim. Tahmin edin ne yaptım? Silah getirmedim, pankart getirdim” ifadelerini kullandı.