ABD ikinci kez hipersonik silah denemesi yaptı
ABD ordusu, Lockheed Martin savunma şirketinin geliştirdiği Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti'nin ikinci kez denendiğini ve mühimmatın hipersonik hızda 65 bin fit irtifayla 300 deniz milinden fazla menzil katettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı İleri Savunma Araştırmaları Proje Ajansından (DARPA) yapılan yazılı açıklamada, "DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri, yakın zamanda Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti'nin (HAWC) Lockheed Martin versiyonunun serbest uçuş testini tamamladı." bilgisi verildi.
Söz konusu mühimmatın, bir nakliye uçağından serbest bırakıldıktan sonra motorunu ateşlediği belirtilen açıklamada, "Oradan yüksek süratle hızlandı ve uzun bir süre boyunca Mach 5'ten (ses hızının beş katı) daha süratli bir hızla uçuşunu sürdürdü. Mühimmat 65 bin fitten daha yüksek irtifalara ulaştı ve 300 deniz milinden fazla uçtu." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu denemenin DARPA'nın HAWC programındaki ikinci başarılı uçuşu olduğuna işaret edildi.
Geçen eylülde DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri başka bir şirketin farklı bir araç konfigürasyonuna sahip hipersonik mühimmatını denemiş ve mühimmatın hipersonik hıza ulaştığı bildirilmişti.
Hava solunumlu hipersonik silahlar, sürekli ateşleme için atmosferden içine çektiği havayı kullanıyor ve bu tür hipersonik seyir füzelerinin hızı ve manevra kabiliyeti bakımından daha kısa sürelerde etkili saldırılar düzenlenmesine olanak tanıyor.
Ayrıca bu tür silahların kinetik enerjileri, yüksek patlayıcılar olmadan bile hedefleri etkili bir şekilde yok edebiliyor.
Video Haberler
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- 'Basiretsizlik'
- İstanbul'da suya zam
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- Putin'den Batılı ülkelere rest
- 139 metrelik dev yat Bodrum açıklarında
- Uğur Şahin maaşına zam yaptı
- ABD ikinci kez denedi: Sesten beş kat hızlı
- Bebeğini çöpe atmıştı... Mahkeme kararını verdi
- Kurt Cobain'i Nirvana şarkılarıyla anıyoruz
- İrfan Can'dan top toplayıcı çocuk açıklaması!