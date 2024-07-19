ABD ikiye bölündü: Nefsi müdafaa mı, cinayet mi?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:15

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:15

16 Temmuz akşamı, ABD'nin Indiana eyaletinin başkenti Indianapolis'in güneydoğusunda yolda meydana gelen bir olay, ölümcül silahlı çatışmayla son buldu. Bir görgü tanığının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay, Thompson ve South Emerson kavşağında gerçekleşti.

Polis, ateş etmenin meşru müdafaa olduğuna inanıyor. Olay yerinde kalan ve tutuklanmayan saldırgan, olaydan sonra serbest bırakıldı.

Görgü tanıkları, saat 20:30'dan kısa bir süre önce, iki silahlı sürücü arasında başlayan tartışmanın hızla şiddetlendiğini belirtti.

Polis memurları, olay yerine geldiklerinde 29 yaşındaki Gavin Dasaur'un sokakta vurulmuş halde buldular.

29 Haziran'da, ölümünden sadece iki hafta önce evlenen Dasaur, hastanede hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNA YANSIDI

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Dasaur'un aracından çıkarak elinde tabanca ile beyaz bir Chevy pickup sürücüsüne yaklaştığı görülüyor.

Dasaur, kamyonun kapısını tabanca ile yumrukluyor, ardından silahı sol eline geçirerek sağ elini kamyonun camına kaldırıyor. Pickup sürücüsü ise üç el ateş ederek Dasaur'un hemen yere düşmesine neden oluyor.

Videoda çatışma sadece yedi saniye sürdüğü ve sürücünün aracından inmeden olayın sona erdiği görülüyor.

Avukat John Tompkins, "Yasa, bir kişinin kendisine veya başkasına ciddi bedensel zarar vermesini önlemek için makul bir kuvvet kullanımını gerekli gördüğünde kullanılmasına izin verir" dedi. Dedektifler, olayı ön inceleme olarak meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi.