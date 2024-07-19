”Soğuk savaştan bu yana ilk kez...” Rusya’da ABD'li gazeteci tutuklandı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:01

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:01

Hakkındaki iddiaların yalan olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Wall Street Journal muhabiri Amerikalı Gershkovich, geçen ay Yekaterinburg kentinde yargılanmaya başlamıştı.

Casusluk davalarının ele alınması genellikle aylar sürer ancak bu dava, kapalı kapılar ardında alışılmadık bir hızla, davanın sadece üçüncü duruşmasında karara bağlandı.

ESİR TAKASI OLABİLİR

Bu da uzun süredir tartışılan ABD-Rusya tutuklu takası anlaşması hakkındaki spekülasyonları alevlendirdi. Kremlin, cuma günü Reuters tarafından bir takas olasılığı sorulduğunda yorum yapmayı reddetti, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Sorunuzu cevapsız bırakıyorum" dedi.

Rus savcılar, Gershkovich'in ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın emriyle Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için tank üreten bir şirket hakkında bilgi topladığını iddia etti ancak kendisi ve işvereni suçlamayı reddetti.

FSB güvenlik servisinin memurları, Gershkovich’i 29 Mart 2023'te Moskova'nın 1400 km doğusundaki Yekaterinburg'da bir et lokantasında tutukladı. O zamandan beri Moskova'daki Lefortovo cezaevinde tutuluyordu.

Cuma günü erken saatlerde davaya bakan mahkeme, savcıların casusluk suçundan 18 yıl hapis cezası talep etmesinin ardından beklenmedik bir şekilde kararını birkaç saat içinde açıklayacağını söyledi.

'GÖSTERİŞ YARGILAMASI'

Gershkovich, gazetesi ve ABD hükümeti yöneltilen suçlamaları reddetti ve gazetecinin sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'da çalışmak üzere akredite edilmiş bir muhabir olarak işini yaptığı belirtildi.

Wall Street Journal, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Rusya utanç verici düzmece davasını düzenlerken bile, Evan'ın derhal serbest bırakılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD Büyükelçiliği, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Rus yetkililerin iddiaları ne olursa olsun, Evan bir gazetecidir. Herhangi bir yasadışı eylemde bulunmamıştır. Rus yetkililer, Evan'ın suç işlediğine dair bir kanıt ya da tutukluluğunun devamını haklı çıkaracak bir gerekçe sunamamıştır" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Vedant Patel, perşembe günü yaptığı açıklamada tutuklu takası görüşmeleri hakkında kamuoyu önünde konuşmayı reddetti ancak Washington'un Gershkovich ve hapisteki bir diğer Amerikalı eski asker Paul Whelan'ın bir an önce serbest bırakılmasını istediğini söyledi.

Kremlin davanın ve duruşmanın mahkemenin konusu olduğunu söyledi. Kremlin geçmişte, Gershkovich'in casusluk yaparken "suçüstü" yakalandığını ifade etti.

ABD yetkilileri defalarca Rusya'yı Gershkovich ve Whelan'ı olası bir esir değişimi için pazarlık kozu olarak kullanmakla suçladı.

Washington, her iki kişinin de haksız yere alıkonulduğunu düşünüyor ve onları eve getirmeye kararlı olduğunu belirtiyor.

RUSYA-ABD ARASINDA ESİR TAKASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Gershkovich'i de içeren bir esir değişimine açık olduğunu ve ABD ile temasların gerçekleştiğini ancak gizli kalması gerektiğini söyledi.

Rus birliklerinin 2022'de Ukrayna'ya girmesinden bu yana Moskova ve Washington sadece bir kez yüksek profilli esir takası gerçekleştirdi: Rusya, esrar kaçakçılığından tutuklu bulunan basketbol yıldızı Brittney Griner'i, ABD'de terörle bağlantılı suçlardan hapiste bulunan silah tüccarı Viktor Bout karşılığında serbest bıraktı.