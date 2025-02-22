ABD ile AB arasında gerilim tırmanıyor: 'Kaybedecekleri çok şey var'

Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:48

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:48

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'nın “liberal demokrasiler” ile aynı çizgiye gelmemesi halinde ABD'ye baskı yapmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Potsdam'da düzenlenen bir kampanya mitinginde konuşan Annalena Baerbock, “Amerikalılar üzerindeki baskıyı arttırıyoruz, ki Avrupa'nın liberal demokrasilerinin yanında yer almazlarsa kaybedecekleri çok şey olduğunu bilsinler” dedi.

AB-ABD ilişkileri konusunda ise “bu konuda henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı” diyerek aceleci sonuçlara varılmaması konusunda uyarıda bulunan Baerbock, şunları söyledi:

“Hiç kimse Ukraynalılar ya da biz Avrupalılar için savaş ve barış konusunda karar veremez ve bu Almanya'nın net duruşudur.”

Baerbock ayrıca, Kiev'i "sahte bir barışa" veya "teslimiyete" zorlamanın sadece daha fazla "savaşa ve şiddete" davetiye çıkaracağını kaydetti.

ABD-AB GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay göreve gelmesinden bu yana Washington ile Brüksel arasında bir çatlak oluştu. Trump, gümrük vergileri tehdidiyle AB ile ticaret konusunda daha sert bir tutum takındı ve Avrupalı-NATO ortaklarından ortak savunma harcamalarını arttırmalarını talep etti.

Washington ve Moskova'nın, AB temsilcilerini davet etmeden Suudi Arabistan'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirmesi ilişkileri daha da gerdi.

Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'i seçimle işbaşına gelmemiş bir diktatör olarak niteleyerek yerden yere vurdu, bazı Avrupalı liderler Trump'a tepki gösterdi.