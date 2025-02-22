Brezilya'dan Almanya'ya rest: Rusları öldürmek için silah satmayacağım

Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:01

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:01

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna için silah satın alma teklifini kesin bir dille reddetti.

Lula da Silva, ülkesinin savaşa destek vermeyeceğini belirterek, “Rusları öldürmek için” ya da başka birine silah satmayacaklarını kaydetti.

Portekiz Başbakanı Luís Montenegro ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lula da Silva, Brezilya’nın Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmaya devam edeceğini belirtti.

Brezilya’nın barıştan yana olduğunu dile getiren Lula da Silva, Ocak 2023’te Almanya Başbakanı Scholz’un Güney Amerika turu kapsamında Brezilya’yı ziyaret ettiğini ve Kiev’e destek için Brezilya’dan top mermisi talebinde bulunduğunu hatırlattı.

“BARIŞ İSTİYORSAM SAVAŞI KÖRÜKLEYEMEM”

Ancak bu teklifi açık bir şekilde reddettiğini ifade eden Lula da Silva, şunları söyledi:

“Arkadaşım Olaf Scholz’a şunu söyledim: ‘Bir Rus’u öldürmek için, ya da kimseyi öldürmek için silah satmayacağım. Bu yüzden özür dilerim ama Brezilya ihtiyacınız olan silahları satmayacak. Çünkü barış istiyorum ve eğer barış istiyorsam savaşı körükleyemem. Biz, Rusya ve Ukrayna arasında barış istiyoruz. Bu da ancak her iki tarafın da müzakere masasına oturmasıyla mümkün olabilir’ dedim.”

Lula da Silva, Ukrayna’nın barış arayışında Brezilya’nın önerilerini dikkate alması gerektiğini savunarak, “Şimdi bizimle konuşmak isteyenler, savaş başlamadan önce de bizimle konuşabilirdi” diye konuştu.