ABD ile Ermenistan arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan’da stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Anlaşma, Ermenistan’da yapılacak parlamento seçimlerine iki haftadan kısa süre kala geldi.

Rubio ve Mirzoyan arasındaki görüşme, Rubio’nun kısa süreli Erivan ziyareti sırasında Zvartnots Uluslararası Havalimanı’nda yapıldı.

Taraflar görüşmede stratejik ortaklık anlaşmasının yanı sıra iki ayrı çerçeve anlaşmaya daha imza attı.

İmzalanan anlaşmalardan biri kritik mineraller alanında iş birliğini kapsıyor.

Bu adım, enerji dönüşümü, savunma sanayisi ve ileri teknoloji üretiminde stratejik öneme sahip madenler konusunda Washington ile Erivan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi olarak değerlendiriliyor.

Taraflar ayrıca, Ermenistan’ın güneyinden geçmesi planlanan 43 kilometrelik transit koridora ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

Söz konusu koridorun, Azerbaycan’a Nahçıvan’a doğrudan bağlantı sağlaması; buradan da Azerbaycan’ın en yakın müttefiklerinden Türkiye’ye uzanan bir güzergâh oluşturması öngörülüyor.

SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Anlaşmalar, Ermenistan’da 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde imzalandı.

Seçimde Başbakan Nikol Paşinyan’ın Batı ile ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Sivil Sözleşme Partisi ile aralarında Rusya yanlısı partilerin de bulunduğu muhalefet blokları yarışacak.

Rubio’nun Erivan ziyaretinden önce Kremlin’den Ermenistan’a dikkat çeken bir mesaj geldi.

Moskova, Ermenistan’ın Rusya ile entegrasyondan uzaklaşması halinde Rus gazı için ödediği “çok cazip” fiyatı kaybedebileceği uyarısında bulundu.

ABD-Ermenistan anlaşması, Güney Kafkasya’da Batı ile Rusya arasındaki nüfuz rekabetinin arttığı bir dönemde geldi.

Erivan yönetimi Batı ile ilişkilerini güçlendirme arayışını sürdürürken, Moskova’nın enerji ve ekonomi başlıkları üzerinden verdiği mesajlar bölgedeki jeopolitik gerilimi artırıyor.