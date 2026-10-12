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ABD ile İran arasında Hürmüz pazarlığı: Washington bazı şartları kabul etti

ABD ile İran arasında Hürmüz pazarlığı: Washington bazı şartları kabul etti

12.10.2026 09:26:00
Güncellenme:
AA
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ABD ile İran arasında Hürmüz pazarlığı: Washington bazı şartları kabul etti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Tahran'ın öne sürdüğü 7 şarttan bazılarını kabul ettiğini açıkladı. Washington'ın yanıtını yetersiz bulduklarını belirten Rızai, “İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini söyledi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İran’ın sunduğu şartlara ilişkin açıklama yaptı.

ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini belirten Rızai, ancak kendilerinin bu cevabı yetersiz gördüğünü söyleyerek, “İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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