ABD ile İran masaya oturuyor! Görüşme günü ve yeri belirlendi

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ: ÇÖZÜM ELİMİZİN ALTINDA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, CBS kanalına, Washington ve Tahran yönetimleri arasında devam eden nükleer konulu müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD'ye sunulacak teklif üzerinde "hala çalıştıklarını" anlatan Erakçi, bu teklifi "her iki tarafın da endişelerini barındıracak hale" getirmeye çalıştıkları ve muhtemelen görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı hazırlığı yaptığıyla ilgili soruya, "Barışçıl bir nükleer program için bir çözüm bulmak istiyorlarsa, tek yol diplomasi ve bunu geçmişte kanıtladık ve hala kazan-kazan oyununa dayalı diplomatik bir çözüm bulma şansının yüksek olduğuna inanıyorum ve çözüm elimizin altında." sözleriyle cevap verdi.

Bu nedenle "herhangi bir askeri yığılmaya gerek olmadığını" dile getiren Erakçi, bölgeye askeri yığınak yapmanın bu sürece yardımcı olmayacağını ve bunun İran üzerinde baskı kuramayacağını söyledi.

Erakçi, İran tarafından ABD'ye sunulacak teklifin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e imzalatılıp imzalatılmayacağı sorusuna doğrudan cevap vermezken, "Aynı zamanda müzakerelerimize devam ediyoruz, bir anlaşmanın unsurları ve metin taslağı üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden oraya vardığımızda, bu taslaklar üzerinde konuşmaya ve müzakere etmeye hazır olacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Şu anda sadece nükleer konusunda müzakere ediyoruz ve başka bir konu yok." diyen Erakçi, İran'ın uluslararası anlaşmalara göre zenginleştirme de dahil barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı olduğundan bahsetti.

İran Dışişleri Bakanı, "Eğer ABD bize saldırırsa, kendimizi savunma hakkımız var. ABD bize saldırırsa, bu bir saldırganlık eylemidir. Bizim karşılık olarak yaptığımız şey ise öz savunma eylemidir. Dolayısıyla, bu haklı ve meşrudur." dedi.

Muhtemel bir saldırı durumunda Tel Aviv yönetimine de bir mesaj gönderen Erakçi, İran füzelerinin İsrail'deki hedefleri "çok isabetli şekilde" vurabilme kapasitesinin olduğunu, gerektiğinde "bunu tekrar yapabileceklerini" vurguladı.

Erakçi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.