ABD ile Rusya arasında kritik görüşme
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulundu.
Reuters’ta yer alan habere göre, Blinken ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapıldı.
Tarafların ABD’nin Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifine verdiği yanıtı ele aldıklarını aktaran Price, “Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’yla karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda kapsamlı görüş alışverişini hem ikili düzeyde hem de müttefikler ve partnerlerle birlikte sürdürmek istediğini vurguladı. Bu görüş alışverişini partnerlerimiz ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde gerçekleştirme niyetindeyiz” dedi.
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