ABD İran’a saldıracak mı: 'Askeri yığınağın sürekli artışı hayra alamet değil'

Amerikan basınında önceki gün çıkan haberlere göre Pentagon yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’a, İran’a yönelik olası bir saldırının hazırlıklarının cumartesi (bugün) itibarıyla tamamlanacağını söyledi. Trump, bir yandan müzakere masasına oturduğu İran’a “10-15 gün” süre verdi, “Anlaşma yaparız ya da onlar için çok üzücü şeyler olacak” dedi. İran ise ABD’den gelecek herhangi bir saldırıya topyekûn cevap verileceğini açıkladı.

SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALIYOR MU?

Peki bu gelişmeler ne anlatıyor? Ortadoğu uzmanı Arif Keskin, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Şu andaki açıklamalar ve askeri yığınağın sürekli artışı hayra alamet değil. Ve iddia edilen hedefle de orantılı değil. Trump, ‘Müzakere etmek istiyorum’ diyor ama bu kadar yığınak ve söz, müzakereyi aşan bir orantısızlığı gösteriyor. 17 Şubat’ta Cenevre'de yapılan toplantıdan sonra İran Dışişleri Bakanı ve diğer taraflardan olumlu açıklamalar gelirken, bütün bu sözlere ve bu yığınaklara ne gerek var?” dedi.

‘TRUMP, KISA SÜRELİ SONUÇ ARIYOR’

Trump’ın bugüne kadar kısa süreli ve başarı ihtimali kesin olan eylemlere giriştiğini belirten Keskin, “Mesela Venezüella'da gitti, Maduro'yu kısa sürede aldı götürdü. Kısa sürede şov yapabilecek, kendi önemini vurgulayabilecek bir şey yapmak istiyor Trump. Ama İran’ın Venezüella'dan farklı olması nedeniyle oradan kısa sürede bir sonuç alamayacağını görüyor. Ayrıca diyelim ki savaşa girdiler, müdahale ettiler ama bu çok uzun sürdü. İstedikleri sonucu da elde edemediler. O zaman ne olacak?” sözlerini sarf etti. Keskin burada, İran’ın olası bir saldırıya topyekûn cevap vereceği açıklamasını anımsatarak, “Sen İran’ı vurduğun takdirde İran seni Bahreyn'de, Katar'da vurabilir. Böyle olunca Amerika bunu önleyebilir mi? O nedenle buradaki temel mesele Trump'ın arzuladığıyla gerçekler arasında bir mesafenin oluşu” değerlendirmesini yaptı.

‘ASKERİ MÜDAHALEYE GERİ SAYIM GÖRÜYORUM’

Bu gelişmelerin Trump’ı diplomasi yoluna sürüklediğini savunan Keskin, “Fakat diplomasi de Trump'ın istediğini vermiyor. Eğer Trump masada çok ciddi bir başarı elde edemezse, bölgeye yaptığı askeri yığınağı kullanmaması kendi imajı açısından çok kötü olur. Ben burada, kesin olmamak kaydıyla, bu yığınağın hayra alamet olmadığını da hatırlatarak, diplomasinin başarısız olması sonucunda bir askeri müdahaleye geri sayım görüyorum” ifadelerini kullandı. “Bu saldırı büyük çaplı mı yoksa küçük çaplı mı olur” sorusuna Keskin, “Şu anda bu saldırının çapının tartışılması anlamsız. Çünkü saldırı küçük çaplı da olsa, İran buna büyük çapta yanıt vereceğini açıkladı. Ve ABD’nin yığınağı da küçük çaplı saldırıyı göstermiyor. Bana göre eğer bir çatışma olacaksa, uzun, kuşatıcı, kapsayıcı, topyekûn ve her yere, özellikle bölgemizin birçok yerine yayılabilecek bir savaş olma ihtimali çok yüksek” sözlerini sarf etti. Keskin, bu noktada Türkiye’nin olası birçok tehdide karşı önlem alması gerektiğini belirtti.

İSRAİL FAKTÖRÜ

Bu tartışmalarda İsrail’in rolüne de değinen Keskin, “Amerika ve İran nükleer meselede anlaşsa bile askeri müdahale ihtimali masadan kalkmıyor. Çünkü İsrail balistik füzeyi ve diğer konuları bir sorun olarak görüyor. Bu iş, Amerika'dan bağımsız olarak da saldırıya doğru gidebilir. Yani burada İsrail'in beklentilerini de hesaba kattığımızda, özellikle Amerika siyasetindeki İsrail'in yerini düşündüğümüzde, askeri müdahale ihtimali artıyor” dedi.