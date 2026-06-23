ABD-İran hattında fon krizi: Kararı yalnızca biz veririz

İran’ın Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinde “iyi ilerleme” kaydedildiğini açıkladı.

Bahreini, teknik düzeyde yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, önümüzdeki günlerde iki ayrı çalışma grubu kurulacağını söyledi. Bu grupların, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve Tahran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili başlıkları ele alacağı aktarıldı.

ABD ile İran, geçen hafta imzalanan geçici anlaşmanın ardından, İsviçre’nin Bürgenstock kentinde yapılan görüşmelerde kalıcı anlaşmaya giden yol haritası üzerinde uzlaştı.

Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen süreçte, tarafların 60 gün içinde kalıcı anlaşmaya ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

ABD, ilk tur görüşmelerin ardından pazartesi gününden itibaren İran’a yönelik bazı yaptırımları 60 gün süreyle askıya aldı.

Bahreini, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in dondurulan İran varlıklarına ilişkin açıklamalarını reddetti.

Vance, pazartesi günü yaptığı açıklamada, serbest bırakılacak İran fonları üzerinde ABD ve Katar’ın denetim sahibi olacağını, paranın Amerikan mısırı, soya fasulyesi ve buğdayı satın almak için kullanılabileceğini söylemişti. Vance, söz konusu önerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner tarafından gündeme getirildiğini ifade etmişti.

Bahreini ise Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Serbest bırakılacak varlıklarıyla ne yapacağına karar verecek tek ülke İran’dır” dedi.

“KARARI YALNIZCA İRAN VERİR”

İranlı diplomat, başka ülkelerin bu süreçte karar alma mekanizmasına dahil olabileceği yönündeki iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

Bahreini, dondurulan varlıkların ABD yaptırımları nedeniyle bloke edildiğini, bazı fonların ise Katar’da bulunduğunu hatırlatarak, Washington ve Doha ile teknik düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Ancak İran’ın, bu düzenlemelerin ötesinde herhangi bir ülkenin harcama ve ithalat kararları üzerinde etkili olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

İran’ın dondurulan varlıklarının büyük bölümünü, yıllardır süren yaptırımlar nedeniyle yurt dışında tutulan petrol gelirleri ve merkez bankası rezervleri oluşturuyor.

İlk anlaşma kapsamında yaklaşık 12 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılması bekleniyor.

Bahreini, bu kaynakların hangi ürünler için kullanılacağına ilişkin kararın yalnızca İran tarafından verileceğini belirterek, “Emtia alımı ve ithalat süreci İran’ın, sadece İran’ın karar vereceği bir konudur” ifadelerini kullandı.