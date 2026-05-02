ABD-İran hattında tansiyon zirvede: Nükleer rest geldi

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin nükleer ve füze kapasitesini koruyacağını vurgulayarak ABD’ye sert mesaj verdi.

Açıklama, Donald Trump yönetiminin askeri baskı ve yaptırımlarla İran’ı geri adım atmaya zorladığı bir dönemde geldi.

Devlet televizyonunda okunan mesajında Hamaney, ABD’ye yönelik sert ifadeler kullandı. Hamaney, “Amerikalıların olması gereken tek yer Basra Körfezi’nin dibidir” diyerek bölgede “yeni bir dönemin başladığını” savundu.

Hamaney, savaşın ilk günlerinde babasının öldürülmesinin ardından göreve gelmiş, o tarihten bu yana kamuoyunda sınırlı şekilde görünmüştü.

HÜRMÜZ KRİZİ DEVAM EDİYOR

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı.

Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki kriz nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 126 dolara kadar yükseldi.

İran’ın bazı gemilerden geçiş için yüksek ücret talep ettiği ve boğazı fiilen kontrol altında tuttuğu belirtiliyor. Uluslararası toplum ise Hürmüz’ü serbest geçiş hakkına sahip uluslararası su yolu olarak görüyor.

Washington yönetimi, boğazdaki akışı yeniden sağlamak için yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

ABD’nin, İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürürken müttefiklerle birlikte enerji sevkıyatını güvence altına alacak bir “deniz güvenliği mekanizması” oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik temsilciliklere gönderdiği talimatta, ülkelerden bu girişime destek istenildi.

PETROL KRİZİ VE EKONOMİK BASKI

ABD donanmasının uyguladığı abluka nedeniyle İran’ın petrol ihracatının ciddi biçimde kısıtlandığı, bunun da ülke ekonomisi üzerinde baskıyı artırdığı belirtiliyor. Aynı zamanda İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutması, küresel petrol arzını daraltarak dünya ekonomisini de etkiliyor.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler de tıkanmış durumda. Tahran yönetimi programının barışçıl olduğunu savunurken, Washington İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi hedefliyor.

Pakistan ise taraflar arasında dolaylı görüşmelere aracılık etmeyi sürdürdüğünü açıkladı ve doğrudan temasın gerilimi azaltabileceğini belirtti.

Hamaney, açıklamasında İran’ın nükleer ve balistik füze kapasitesinin “ulusal kimliğin parçası” olduğunu belirterek bu alanların müzakere konusu olmayacağını vurguladı.