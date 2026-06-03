ABD-İran hattında tansiyon zirvede: Yeni saldırı iddiaları peş peşe

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) halkla ilişkiler birimi, Basra Körfezi’nde gece saatlerinde yaşanan saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarında bir İran petrol tankerini hava aracıyla ateşlenen bir mühimmatla hedef aldığı öne sürüldü. Saldırıda tankerin makine dairesinde hasar oluştuğu belirtildi.

DMO açıklamasında, ABD’nin saldırısına ve Hürmüz Boğazı’ndaki kuralların ihlal edilmesine yanıt olarak “Amerikan-Siyonist düşmana ait” olduğu belirtilen Panaya adlı geminin İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından fırlatılan füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD ordusunun daha sonra Kiş Adası’ndaki DMO’ya ait bir iletişim kulesini vurduğu iddia edildi.

5. FİLO KARARGAHI HEDEF ALINDI

DMO, bu saldırıya karşılık olarak İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava ve helikopter üssüne, ayrıca ABD 5. Filosu’nun karargâhına füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, “Daha önce herhangi bir saldırı eyleminin farklı ve daha ağır bir yanıtla karşılanacağı uyarısında bulunmuştuk. Buna uygun şekilde hareket ettik” ifadeleri kullanıldı.

DMO, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini bozmanın ABD ordusu için “ağır bir bedeli” olacağını belirtti.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Esmail Kowsari, İran silahlı kuvvetlerine ABD’ye karşı “çok daha güçlü” bir şekilde karşılık verme çağrısında bulundu.

Kowsari, Amerikalıların “güç ve kuvvet dilinden başka bir şey anlamadığını” savundu.

‘ABD'YE GÜVENEMEYİZ’

İran Meclisi Başkan Yardımcısı Mojtaba Nikzad ise ülkesinin gerektiğinde müzakere edebileceğini ancak ABD’nin verdiği hiçbir söze güvenmediklerini söyledi.

Nikzad, “Sadece savaştığımız ve müzakere etmediğimiz doğru değil. Gerekirse müzakere ederiz ancak Amerikalıların hiçbir vaadine güvenmeyiz” dedi.

Yabancı basında İran’da kıtlık veya savaş kaynaklı ciddi tedarik sorunu yaşandığı yönündeki iddiaları da reddeden Nikzad, çatışmaların en yoğun döneminde 7 milyon kişinin yerinden edildiğini, buna karşın temel gıda, ekmek ve barınma konusunda sorun yaşanmadığını öne sürdü.

Nikzad, İran’ın gündeminde ülkenin dini lideri tarafından belirlenen “kırmızı çizgilerin” bulunduğunu ifade etti.