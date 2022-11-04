ABD-İran ilişkilerinde tarihe geçen rehine krizinin 43. yılı: Tahran'da neler yaşandı?

Tam 43 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı. ABD Büyükelçiliği’nin işgaliyle, Tahran-Washington arasında diplomatik ilişkiler kesildi. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin bir bölümü artık bir müze.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
04 Kasım 2022 Cuma, 12:54
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Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 4 Kasım 2019'da yayımlanmıştı

İranlı öğrenciler arasında elleri bağlı halde görülen Amerikalı bir diplomat
Getty Images
İranlı öğrenciler arasında elleri bağlı halde görülen bir Amerikalı diplomat.

Tam 43 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı.

Eylemciler 52 kişiyi tam 444 gün rehin aldı.

1979'daki İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi.

Olay Tahran ve Washington arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açtı.

Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti, ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Tahran'daki ABD Büyükelçiliği halen işgal altında ve bir bölümü artık bir müze.

1979 yılı başında İran Şahı Rıza Pehlevi
Getty Images
1979 yılı başında İran Şahı Rıza Pehlevi "kısa bir tatil" için ülkeden ayrıldı, ancak bu ülkede 38 yıldır devam eden Şah rejiminin sonu oldu
Tahran'daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi
Getty Images
4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni" destekçisi öğrenciler Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı ve içindekileri rehin aldı. Fotoğraf Büyükelçiliğin önündeki bir ABD karşıtı protesto gösterisinden...
Öğrenciler gazetecilere Amerikalı diplomatların
Getty Images
Öğrenciler gazetecilere Amerikalı diplomatların "casusluk faaliyeti" olduğunu söyledikleri fotoğraflar gösteriyor.
Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendikten bir hafta sonra basın toplantısı düzenleniyor
Getty Images
Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendikten bir hafta sonra basın toplantısı düzenleniyor.
ABD karşıtı İranlılar Büyükelçiliğin önünde namaz kılıyorlar
Getty Images
ABD karşıtı İranlılar Büyükelçiliğin önünde namaz kılıyorlar.
Öğrenciler ABD bayrağına sarılı halde çöplerini taşıyorlar
Getty Images
Öğrenciler ABD bayrağına sarılı halde, çöplerini taşıyorlar.
Eyleme katılan öğrencilerden biri, rehin tuttuğu kişinin fotoğrafını gösteriyor
Getty Images
Eyleme katılan öğrencilerden biri, rehin tuttuğu kişinin fotoğrafını gösteriyor.
Amerikalı rehineler serbest bırakılmalarından önce Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenliyor
Getty Images
Amerikalı rehineler serbest bırakılmalarından önce Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenliyor.
Ayetullah Humeyni'nin kadın ve siyahi rehinelerin bırakılması emrini verdikten 2 gün sonra öğrenciler düzenledikleri basın toplantısında şarkı söylüyor
Getty Images
Ayetullah Humeyni'nin kadın ve siyahi rehinelerin bırakılması emrini verdikten 2 gün sonra öğrenciler düzenledikleri basın toplantısında şarkı söylüyor

Fotoğraflar Getty Images'a aittir.


BBC Türkçe
Tahran rehine rehin ABD ABD Büyükelçiliği

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