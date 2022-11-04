ABD-İran ilişkilerinde tarihe geçen rehine krizinin 43. yılı: Tahran'da neler yaşandı?
Tam 43 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı. ABD Büyükelçiliği’nin işgaliyle, Tahran-Washington arasında diplomatik ilişkiler kesildi. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin bir bölümü artık bir müze.
Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 4 Kasım 2019'da yayımlanmıştı
Tam 43 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı.
Eylemciler 52 kişiyi tam 444 gün rehin aldı.
1979'daki İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi.
Olay Tahran ve Washington arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açtı.
Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti, ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.
Tahran'daki ABD Büyükelçiliği halen işgal altında ve bir bölümü artık bir müze.
Fotoğraflar Getty Images'a aittir.
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