ABD-İran ilişkilerinde tarihe geçen rehine krizinin 43. yılı: Tahran'da neler yaşandı?

04 Kasım 2022 Cuma, 12:54

Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 4 Kasım 2019'da yayımlanmıştı

Getty Images İranlı öğrenciler arasında elleri bağlı halde görülen bir Amerikalı diplomat.

Tam 43 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı.

Eylemciler 52 kişiyi tam 444 gün rehin aldı.

1979'daki İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi.

Olay Tahran ve Washington arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açtı.

Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti, ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Tahran'daki ABD Büyükelçiliği halen işgal altında ve bir bölümü artık bir müze.

Getty Images 1979 yılı başında İran Şahı Rıza Pehlevi "kısa bir tatil" için ülkeden ayrıldı, ancak bu ülkede 38 yıldır devam eden Şah rejiminin sonu oldu

Getty Images 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni" destekçisi öğrenciler Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı ve içindekileri rehin aldı. Fotoğraf Büyükelçiliğin önündeki bir ABD karşıtı protesto gösterisinden...

Getty Images Öğrenciler gazetecilere Amerikalı diplomatların "casusluk faaliyeti" olduğunu söyledikleri fotoğraflar gösteriyor.

Getty Images Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendikten bir hafta sonra basın toplantısı düzenleniyor.

Getty Images ABD karşıtı İranlılar Büyükelçiliğin önünde namaz kılıyorlar.

Getty Images Öğrenciler ABD bayrağına sarılı halde, çöplerini taşıyorlar.

Getty Images Eyleme katılan öğrencilerden biri, rehin tuttuğu kişinin fotoğrafını gösteriyor.

Getty Images Amerikalı rehineler serbest bırakılmalarından önce Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenliyor.

Getty Images Ayetullah Humeyni'nin kadın ve siyahi rehinelerin bırakılması emrini verdikten 2 gün sonra öğrenciler düzenledikleri basın toplantısında şarkı söylüyor

Fotoğraflar Getty Images'a aittir.