Pendik’te rehine krizi: İşten çıkarılan erkek, sevgilisini rehin aldı
Pendik’te, işten çıkarılan Mustafa Ç., hastanede çalışan ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadını rehin aldı. Şahıs, daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi, Kahraman Sokak’ta bulunun özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi.
İddiaya göre, Mustafa Ç., iki hafta önce çalıştığı fabrikadaki işinden atıldı. Nişanlanma aşamasında olduğu öğrenilen şahıs, hastanenin bilgi işlem servisinde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan genç bunun üzerine yanında getirdiği tabancayla hastaneyi bastı.
Dilek A. ile hastane otoparkına inen şahıs, kadınla bir süre tartıştıktan sonra, açık alanda bulunan otoparkta havaya iki el ateş açtı. Daha sonra tabancayı kadının başına dayayan Mustafa Ç., etrafa korku dolu anlar yaşattı.
Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı.
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