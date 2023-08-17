ABD - İran ilişkilerinde yumuşama... Emekli Büyükelçi Özülker: Sert politikalar işe yaramaz

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:08

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, İran’ın dış politikada değişikliğe gittiğini ifade ederek “İran Şanghay İşbirliği Örgütü’ne girdi. Bu, İran’ın artık çok sert politikalarla bir yere gidilemeyeceğini idrak ettiğini gösteriyor. Bu nedenle İran, ‘Ben bu yum ve değişebilecek bir noktada değilim. Humeyni rejimi ile devam ediyorum ama ABD’yle dövüşmek gibi bir düşünceye de sahip değilim’ diyerek mesaj gönderiyor” ifadelerini kullandı.

(Uluç Özülker)

ABD’nin tutumunu değerlendiren Özülker, “Bir dünya savaşının nelere mal olabileceğini Amerika çok iyi bilmektedir. Dolayısı ile yüksek sesle konuşmak savaş habercisi değildir. Herkes daha ileriye gidebilecek bir çatışmanın sadece kendisi için değil dünya için de bir felaket olacağının bilgisinde. Netice itibarıyla bir noktaya kadar gelinir, karşılıklı çatışılıyormuş gibi gözükür fakat iş biraz ilerleyince her iki taraf karşılıklı geri adım atar” diye konuştu.