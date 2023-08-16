Eski FBI ajanı suçunu itiraf etti... ABD karıştı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:52

Güncelleme: 16.08.2023 - 13:10

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) New York'ta eski Rus karşı istihbarat şefi Charles McGonigal, ABD yaptırımlarını ihlal etmek için komplo kurmak ve önde gelen bir Rus oligarktan gelen ödemeleri aklamakla ilgili suçlamayı kabul etti.

2018 yılında emekli olan McGonigal, ABD yaptırımları altındaki Rus milyarder Oleg V. Deripaska'nın bir rakibini soruşturma çabasına yardım ederek yasaları çiğnediğini söyledi.

Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Jennifer H. Rearden'in karşısına gelen karşı istihbarat uzmanı, "Eylemlerimin nelere yol açtığını anlıyorum ve son derece pişmanım. Eylemlerim asla Amerika Birleşik Devletleri'ne, FBI'ya ya da aileme ve arkadaşlarıma zarar verme amacı taşımıyordu" itirafında bulundu.

New York Times'da yer alan habere göre, 55 yaşındaki McGonigal, Deripaska'nın rakibi olan bir diğer Rus oligarkı Vladimir Potanin'in yaptırım listesine alınmasını olumsuz bilgi toplamak için yaptığı çalışmalar ile sağladığını söyledi.

McGonigal, yargıç karşısındaki itirafında şöyle konuştu:

"Deripaska ile rakibi olan Vladimir Potanin hakkında kolay ulaşılabilen aşağılayıcı bilgiler toplamak için anlaştım. Deripaska'nın ABD hükümeti tarafından yaptırım listesine alındığını biliyordum. Topladığım bilgilerin eninde sonunda Potanin'i ABD'nin yaptırımlar listesine sokmak için kullanılacağını anlamıştım."

Yargıç Rearden, McGonigal'ın suçunu kabul etmesi sebebiyle en fazla beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi nedeniyle "Putin'in oligarkı" olarak adlandırılan Deripaska, kız arkadaşının iki çocuğunu ABD'de doğurmasını ayarlamaya çalışmak da dahil olmak üzere bir dizi eylem sebebiyle ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanmıştı.

McGonigal, New York'ta itiraf ettiği suçlamaların yanı sıra, Washington'daki savcılar tarafından hazırlanan ve 225 bin dolar aldığını gizlemek ile FBI için çalıştığı sırada Doğu Avrupa'da yaptığı anlaşmaları saklamakla suçlandığı ikinci bir iddianame ile karşı karşıya.