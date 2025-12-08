ABD, İran’ın kamikaze dronunu kopyaladı

ABD askerlerinin İran’a ait kamikaze dronları en son, Ortadoğu’daki Amerikan üslerine yönelik saldırılarda gördüğü biliniyor. Ancak bu tablo değişti. ABD ordusu, İran yapımı Shahed-136 dronlarının tersine mühendislikle geliştirilmiş versiyonlarını artık kendi askerlerine dağıtıyor.

“FLM 136” veya “Lucas” adı verilen bu yeni sistemler, ABD’nin ilk drone saldırı biriminin ana unsuru olacak. Birlik, Ortadoğu’da açıklanmayan bir noktaya konuşlandırılacak.

Pentagon, Shahed tipi dronların ne kadar ölümcül olduğunu yakından biliyor. Ocak 2024’te İran yapımı bir Shahed-136, Ürdün’ün kuzeydoğusundaki bir Amerikan karakolunu hedef almış, saldırıda üç ABD askeri hayatını kaybetmişti.

Bir ABD’li yetkili, CNN’e verdiği demeçte bu yeni hamleyi “İran’a karşı senaryonun tersine çevrilmesi” olarak niteledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ

Yeni adım, Pentagon’un insansız hava araçlarında ucuz, seri üretim ve sürü saldırı kapasitesine yönelme stratejisinin parçası. Özellikle Ukrayna savaşında küçük ve ucuz dronların yarattığı yıkıcı etki, ABD’nin yaklaşımını kökten değiştirdi.

Daha önce ABD, yüksek maliyetli MQ-9 Reaper gibi sofistike sistemlere öncelik veriyordu.

Donald Trump'ın birinci döneminde, İranlı General Kasım Süleymani de Bağdat’ta bir Reaper saldırısıyla öldürülmüştü.

“LUCAS” DRONLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Arizona merkezli SpektreWorks firmasının verilerine göre Lucas dronları:

Yaklaşık 2,5 metre kanat açıklığına

3 metre uzunluğa

6 saate kadar uçuş süresine sahip.

İran’ın Shahed modeli ise daha uzun menzilli ve daha ağır patlayıcı taşıyabiliyor. Her iki sistem de hedefe doğrudan çarpıp patlayan “intihar dronu” olarak tanımlanıyor.

Drone uzmanı Sumantra Maitra, bu sistemleri “uçan dev bir el bombası” olarak tanımlıyor. Uzmanlara göre bu tip dronlar tekil saldırılarda değil, onlarca araçtan oluşan sürü saldırılarında etkili oluyor.

“AKREP SALDIRI GÜCÜ”

ABD’nin yeni saldırı birimi Task Force Scorpion Strike (Akrep Saldırı Görev Gücü) adını taşıyor. Birlik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı komutasında görev yapacak.

Birimin yaklaşık 20–25 askerden oluşacağı belirtiliyor. Sahaya kaç drone sürüleceği ise açıklanmadı.

Uzmanlara göre bu stratejinin temel mantığı basit:

Ucuz dronlarla düşman savunmasını zorlamak ve pahalı füze sistemlerini tüketmek.

ABD Savunma Bakanlığı, küçük ve ucuz dronlar konusunda geç kaldığını artık açıkça kabul ediyor. Ukrayna’daki saldırılar, Hamas’ın İsrail sınır sistemlerini basit dronlarla kör etmesi ve Pakistan dronlarının Hindistan hava savunmasını aşması, bu alandaki dengeleri kökten değiştirdi.

Pentagon yetkilileri, ABD’nin bu yeni döneme “geriden gelerek” dahil olduğunu kabul ediyor.