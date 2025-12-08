Fenerbahçe resmen duyurdu... Rodrigo Becao kadro dışı bırakıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 13:47:00
Fenerbahçe, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin ardından bir ismin daha kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye 2023/24 sezonunda Udinese'den transfer olan Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımda toplam 38 maça çıktı. 29 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist kaydetti.

 

 

 

 

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi listesine bildirilmeyen Becao, Süper Lig'de bir maçta oynarken 6 dakika süre almıştı.

Fenerbahçe'de daha önce İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.

