ABD, İran'a ait İHA'yı düşürdü: Masum sivilleri tehdit ediyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait Mojer-6 İHA düşürüldüğünü duyurdu.
İran’ın, Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda kullanıldığı tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) ABD tarafından düşürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Irak’ın kuzeyine düzenlediği saldırılar kınanarak, “Bu tür ayrım gözetmeyen saldırılar, masum sivilleri tehdit ediyor ve bölgenin zorlu mücadele edilen istikrarını riske atıyor” denildi.
Saldırılar sırasında ABD kuvvetlerinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, “Yerel saatle yaklaşık 14.10’da ABD kuvvetleri, bölgedeki CENTCOM kuvvetlerine bir tehdit olarak göründüğü için Erbil yönüne giden bir İran Mojer-6 İnsansız Hava Aracını düşürdü” denildi.
Açıklamada ayrıca, ABD güçlerinin Irak hükümetinin daveti üzerine terör örgütü IŞİD’in yenilgisinin kalıcı sağlanmasında ortak güçlere tavsiyede bulunmak, yardım etmek ve olanak sağlamak için Irak’ta faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.
Öte yandan İran, Irak’ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerini hedef almış, saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.
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