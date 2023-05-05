ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını onaylamak için şart koştu
ABD, İran'ın nükleer silah elde etmeye çalışması halinde İsrail'e İran'a karşı "serbestçe hareket etme" tanıyacağını bildirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın nükleer silah elde etmeye çalışması halinde ABD'nin, İsrail'in "serbest hareket etme" hakkını tanıyacağı uyarısında bulundu.
Sullivan yaptığı açıklamada, ''Washington bu konudaki tutumunu Tahran'a açıkça ifade etmiş durumda. ABD Başkanı Joe Biden'ın da defalarca ifade ettiği gibi Beyaz Saray, İsrail'in hareket özgürlüğünün tanınması da dahil olmak üzere bu açıklamayı desteklemek için harekete geçecektir'' dedi.
Sullivan, ABD'nin, nükleer program kapsamında İran ile temas halinde olmaya devam edeceğini vurguladı.
Sullivan, ayrıca Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) "karşılığında bir şey" almadan çekilmenin bir "hata" olduğunu söyledi.
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