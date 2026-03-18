ABD istihbaratından çarpıcı rapor! 'Toprakla kapatıldı, betonla mühürlendi...'

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Çarşamba günü sunduğu yıllık istihbarat değerlendirme raporunda, İsrail’in Haziran 2025’te başlattığı ve ABD’nin de katıldığı saldırılar sonrası İran’ın nükleer kapasitesinin ciddi şekilde tahrip edildiğini öne sürdü.

Washington’un 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' olarak adlandırdığı saldırıların İran’ın nükleer programını fiilen yok ettiğini ifade eden Gabbard, “O tarihten bu yana zenginleştirme kapasitesini yeniden inşa etmeye yönelik herhangi bir çaba tespit edilmedi” dedi. Yer altındaki nükleer tesislerin girişlerinin, 'toprakla kapatıldığı ve betonla mühürlendiği' kaydedildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞTİ

Bu değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalarla çelişiyor. Trump, savaşın gerekçesini İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellemek olarak açıklamış ve Tahran’ın “nükleer silaha haftalar uzaklıkta” olduğunu öne sürmüştü.

Trump, savaşın ardından İran’ın nükleer kapasitesinin “tamamen yok edildiğini” savunsa da, daha sonra Şubat ayında patlak veren son çatışmalar öncesinde tehdidin “yakın ve ciddi” olduğunu yinelemişti. Bu söylem, bazı gözlemciler tarafından tartışmalı bulunuyor.

Batılı ülkeler uzun süredir İran’ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, Tahran bu iddiaları reddediyor ve nükleer programının tamamen sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

ABD İSTİHBARATINDA ÜST DÜZEY İSTİFA

Öte yandan, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, savaşa tepki olarak görevinden istifa etti. Kent, İran’ın 'yakın bir tehdit oluşturmadığını' ve 'ABD'deki güçlü İsrail yanlısı lobinin ülkeyi İran'la savaşa sürüklediğini' yüksek sesle ifade etti.

Gabbard ise savaşın üçüncü haftasına girilirken İran’ın ağır saldırılar altında olduğunu, ancak rejimin hâlâ ayakta kaldığını belirtti.

Savaşın başlangıcından bu yana İran, İsrail ve bazı Körfez ülkelerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık veriyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine getirilen kısıtlamalar, küresel enerji fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor.