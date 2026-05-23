ABD istihbaratının hedefinde Küba var: “Çin ve Rusya için dev bir dinleme üssüne dönüştü”

ABD ile Küba arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Amerikan basınına yansıyan yeni istihbarat değerlendirmeleri dikkat çekti.

Wall Street Journal’ın, ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Çin ve Rusya, son yıllarda Küba’daki elektronik dinleme altyapılarını önemli ölçüde genişletti ve adadaki istihbarat personeli sayısını 2023’ten bu yana yaklaşık üç kat artırdı.

Amerikalı yetkililer, Pekin ve Moskova’nın özellikle Florida’daki kritik Amerikan askeri üslerini hedef alan gelişmiş dinleme ekipmanları konuşlandırdığını öne sürdü.

"ABD ÜSLERİ HEDEFTE" İDDİASI

Habere göre Çin ve Rusya’nın temel hedefleri arasında:

Tampa’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM),

Miami yakınındaki ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM)

yer alıyor.

Söz konusu merkezler, ABD’nin Orta Doğu ve Latin Amerika operasyonlarını yöneten en kritik askeri karargâhlar arasında bulunuyor.

Yetkililer, Küba’daki tesislerin Moskova ve Pekin açısından 'en önemli dış dinleme noktalarından biri' kabul edildiğini öne sürdü.

18 DİNLEME TESİSİ

Güncellenen ABD istihbarat değerlendirmelerine göre Küba’da bilinen toplam 18 sinyal istihbaratı tesisi bulunuyor.

Bunların:

3’ünün doğrudan Çin tarafından,

tarafından, 2’sinin ise Rusya tarafından işletildiği,

tarafından işletildiği, geri kalan tesislerin ise Küba’ya ait olduğu belirtildi.

Bazı üslerin Küba yönetimiyle ortak işletildiği de öne sürüldü.

ABD’li üst düzey bir yetkili, Çin ve Rusya’nın adadaki faaliyetlerini daha da büyütmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD CASUSLUK FAALİYETLERİNİ ARTIRDI

Habere göre ABD yönetimi de son haftalarda Küba’ya yönelik istihbarat faaliyetlerini ciddi biçimde artırdı.

Yetkililer, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından imzalanan yeni talimat sonrası Washington’un Küba’ya yönelik gözetleme kapasitesini yükselttiğini belirtti.

Bu kapsamda:

Küba çevresinde neredeyse her gün insansız keşif uçuşları yapıldığı,

casus uyduların yeniden yönlendirildiği,

adadaki gelişmelerin yakından takip edildiği

iddia edildi.

GUANTANAMO DETAYI

Öte yandan Küba’nın da istihbarat faaliyetlerini özellikle Guantanamo Körfezi’ndeki Amerikan askeri üssüne yoğunlaştırdığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca Çin ve Rusya’nın topladıkları bilgilerin bir kısmını Havana yönetimiyle paylaştığını, ancak kritik verilerin büyük bölümünü kendi kontrolünde tuttuğunu öne sürdü.

“90 MİL UZAĞIMIZDALAR...”

Yeni değerlendirmeler, Trump yönetiminin Küba’yı 'ABD ulusal güvenliği için olağanüstü tehdit' olarak tanımladığı dönemde gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

ABD topraklarına yaklaşık 90 mil uzaklıkta Çin ve Rus istihbarat varlığı bulunuyor. Bu nedenle Küba her zaman Amerikan ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturdu.

Haberde ayrıca Washington’un, Çin ve Rusya’nın yıllardır süren faaliyetlerini son dönemde kamuoyunda daha fazla öne çıkarmaya başladığı ve bunun Küba üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olduğu değerlendirmesine yer verildi.