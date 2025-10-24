ABD, Karayipler'de bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gece boyunca, Başkan Trump'ın talimatıyla, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanan Tren de Aragua tarafından işletilen bir tekneye ölümcül saldırı düzenlendi. Gizli istihbaratımız, bu teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu taşıdığını ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası sularda gerçekleştirilen ve gece yapılan saldırı sırasında teknede 6 ‘uyuşturucu teröristi’ bulunduğunu ifade eden Hegseth, “Saldırıda 6 terörist de öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Eğer bizim yarım kürede uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir uyuşturucu teröristiyseniz, size El Kaide'ye davrandığımız gibi davranacağız. Gündüz veya gece, ağlarınızı haritalandıracak, adamlarınızı takip edecek, sizi avlayacak ve öldüreceğiz” açıklamasında bulundu.