ABD, KKTC'yi hedef aldı: Bu karar, toprak bütünlüğü ilkesine aykırıdır

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:02

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmesine tepki gösterdi.

SKAİ'nin aktardığına göre Bakanlık temsilcisi, bu kararın toprak bütünlüğü ilkesine veya BM Şartı'na uygun olmadığını ileri sürdü.

Temsilci, “ABD, sözde 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönündeki açıklamaları reddediyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası tanınırlığı olmayan bir varlığı gözlemci olarak kabul etme kararından dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu karar toprak bütünlüğü ilkesine veya BM Şartı'na aykırıdır. ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini (GKRY) adanın tek meşru hükümeti olarak tanıyor” dedi.

Temsilci, ABD'nin Kıbrıs meselesindeki tutumuna değinerek, Birleşmiş Milletler'in adayı “iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde siyasi eşitlikle yeniden birleştirme çabalarını desteklemeye devam ettiğini” söyledi.

KKTC GÖZLEMCİ ÜYE OLDU

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirildi.

Zirvede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye olması kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde KKTC’nin yanındayız" ifadelerini kullandı.