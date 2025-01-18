Kolombiya'da silahlı gruplar arasında çatışma: 30 ölü

Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 18.01.2025 - 10:04

Ombudsman Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo bölgesinde ELN ile eski FARC mensupları arasındaki çatışmalarda siviller dahil çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basına göre, 24'ü sivil 30 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. 70 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ölenler arasında 6'sı silah bırakan eski FARC mensubunun da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalar nedeniyle iş yerlerinin kepenklerini indirdiği ve okullar dahil tüm kamu binalarının faaliyetlerini askıya aldığı kaydedildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla Catatumbo bölgesine 300 kişilik askeri gücün sevk edildiği ve silahlı gruplara yönelik operasyon başlatıldığı haberlere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ELN'nin barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığını ifade etmişti.

ELN'nin ülkenin Catatumbo bölgesindeki saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayan Petro, "ELN'nin Catatumbo'da işlediği suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alındı. ELN'nin barışa dair hiçbir iradesi yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kasım 2022'de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN'nin 17 Eylül 2024'te bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi ve 30 askerin yaralanması üzerine hükümet tarafından sonlandırılmıştı.

Venezuela'nın ev sahipliğinde 1 Kasım 2024'te bir araya gelen taraflar yeniden diyalog görüşmelerini başlatmıştı.