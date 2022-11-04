ABD Kongresi Üyesi'nden seçim vaadi: Ukrayna bir sent bile alamayacak
ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Green, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması halinde Ukrayna'ya "tek kuruş" vermeyeceklerini aktardı.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Green, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Iowa'da seçmenlere seslendi.
Green, Biden yönetimini eleştirerek, "Demokratlar sınırlarımızı sonuna kadar açtılar, ancak önemsedikleri tek sınır Ukrayna, ABD'nin güneyi değil" dedi.
Taylor Green, "Cumhuriyetçiler döneminde Ukrayna bir sent bile alamayacak" ifadelerini kullandı.
Temsilciler Meclisi'ndeki azınlık partisinin lideri Kevin McCarthy de benzer açıklamalarda bulundu.
McCarthy, Cumhuriyetçilerin 8 Kasım'daki seçimleri kazanması halinde Kongre'nin "Ukrayna'ya yönelik fonları kesebileceğini" söyledi.
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