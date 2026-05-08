ABD'li belediye başkanı, eşini eleştiren tüm polisleri kovdu

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Cohutta Belediye Başkanı Ron Shinnick, eşi hakkında yapılan paylaşımlar nedeniyle kasabanın tüm polis teşkilatını kapattı ve 10 personelin tamamını işten çıkardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Shinnick, polis memurlarının sosyal medyada eşi hakkında “uygunsuz yorumlar” yaptığını öne sürerek Cohutta Polis Departmanı’nı tamamen feshetti.

Polis merkezinin kapısına asılan duyuruda, “Polis departmanı dağıtılmıştır ve tüm personelin görevine son verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Krizin merkezindeki isim olan Pam Shinnick’in, daha önce “düşmanca çalışma ortamı oluşturduğu” gerekçesiyle belediyedeki görevinden çıkarıldığı ancak buna rağmen belediye sistemlerine ve bazı gizli bilgilere erişimini sürdürdüğü iddia edildi.

Bazı polis memurları bu durum hakkında resmi şikâyette bulunmuştu.

Şikâyetlerin ardından Belediye Başkanı Ron Shinnick, Polis Şefi Greg Fowler ve belediye avukatı Brian Rayburn ortak basın toplantısı düzenleyerek sorunun “iyi niyetli görüşmelerle çözüldüğünü” açıklamıştı.

Ancak yaklaşık bir hafta sonra polis teşkilatının tamamı görevden alındı.

“ŞEFFAFLIK İSTEDİĞİMİZ İÇİN İŞSİZ KALDIK”

Görevden alınan polislerden Jeremy May, yaşananların “kişisel intikam” olduğunu savundu.

New York Post'un aktardığına göre May, “Bize işimizin tehlikede olmadığı söylendi. Ama bir haftadan kısa süre sonra hepimiz işsiz kaldık” dedi.

Belediye Başkanı ise kararın gerekçesi olarak polislerin Facebook’taki yorumlarını gösterdi. Ancak hangi paylaşımların sorun yarattığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İşten çıkarılan polislerden tüm ekipmanlarını teslim etmeleri istendi. Kasabadaki güvenlik hizmetlerinin bundan sonra Whitfield County Şerif Ofisi tarafından yürütüleceği açıklandı.