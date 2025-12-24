ABD'li büyükelçiden Şara'ya: Hayatta kalma yolu İsrail’le barıştan geçiyor

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nün (INSS) İsrail–ABD ilişkileri konulu konferansında yayınlanan önceden kaydedilmiş röportajında konuştu.

Huckabee, İsrail’in İran’a karşı yeni bir askeri adım atması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın nasıl bir tutum alacağı konusunda kesin konuşamayacağını belirtti.

Huckabee, “Başkanın defalarca söylediği bir şey var ve bu değişmedi: İran asla uranyum zenginleştirmeyecek ve nükleer silaha sahip olmayacak” dedi.

İran’ın Trump’ı ancak haziran ayında B-2 bombardıman uçaklarının Fordow tesisine yönelik saldırısından sonra ciddiye aldığını savunan Huckabee, “Umarım mesajı aldılar, ancak görünen o ki tam olarak almamışlar. Çünkü bu kapasiteyi yeniden inşa etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA SERT SÖZLER

Avrupa ülkelerinin nükleer bir İran’ın kendileri için de tehdit olduğunu hâlâ kavrayamadığını söyleyen Huckabee, “Eğer bunu hâlâ anlamadılarsa, bazen düşündüğümden bile daha aptallar” dedi.

Bu sözlerinin “diplomatik olmadığını” kabul eden Huckabee, buna rağmen Avrupalıların İran’a yönelik bazı “snapback” (otomatik yaptırımların geri dönmesi) mekanizmalarını devreye sokmuş olmasından memnun olduğunu ekledi.

Huckabee, ABD’nin Katar gibi Orta Doğu ülkelerine F-35 savaş uçakları satma planlarının İsrail’in askeri üstünlüğünü zayıflatacağı yönündeki endişelere de değindi.

ABD politikasının İsrail’in “niteliksel askeri üstünlüğünü” koruma yönünde değişmediğini savunan Huckabee, bunun yalnızca bir strateji değil, aynı zamanda Amerikan yasalarının da bir parçası olduğunu söyledi.

Bu üstünlüğün nasıl korunacağına dair ayrıntı vermeyen Huckabee, İsrail–ABD savunma ortaklığının Washington’a büyük fayda sağladığını ifade etti.

ABD’nin İsrail savunmasına ayırdığı yıllık 3,8 milyar doların tamamının ABD yapımı silah ve teknolojilere harcandığını belirten Huckabee, “Bu parayı anında geri alıyoruz” dedi. Ayrıca araştırma ve geliştirme alanında ABD’nin elde ettiği kazanımların, bazı hesaplamalara göre yüzde 1200’e varan bir yatırım geri dönüşü sağladığını savundu.

GAZZE VE HAMAS

Gazze’nin yeniden inşası için Hamas’ın tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini söyleyen Huckabee, örgütün silah bırakması ve Gazze’de tutulan son İsrailli esir Ran Gvili’nin cenazesini teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

İSRAİL-SURİYE

Huckabee, gelecekte İsrail ile Suriye arasında bir anlaşma ihtimalini de dışlamadı.

Huckabee, “Bu, Suriye'nin çıkarları ve Ahmed Şara dahil olmak üzere herkesin çıkarınadır. Suriye'de istikrarı sağlamak ve hayatta kalmak için tek yolunun İsrail ile barışmak olduğunu çok iyi biliyor” dedi.

ABD’de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında İsrail’e desteğin azalmasına da değinen Huckabee, bunun gençlerin sosyal medya üzerinden bilgi edinmesinden kaynaklandığını savundu.

Huckabee, Gençlerin tükettiği medya nedeniyle “zihinlerinin hastalıklı ve çarpık bir şekilde İsrail’i kötü taraf olarak gördüğünü” öne sürdü.

“Gençlerin entelektüel olarak meraklı ve dürüst olacaklarını varsaydık, ama değiller” diyen Huckabee, sosyal medyada söylenenleri sorgulamadan kabul etmenin “son derece tehlikeli” sonuçlar doğurduğunu ileri sürdü.