ABD’li eski pilot, Çinli askerlere eğitim iddiasıyla tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Brown, 2023'te Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAAF) pilotlarına "izinsiz olarak eğitim vermek ve bu konuda komplo kurmakla" suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Ticaret Kontrolleri Direktörlüğünden yabancı askeri güçlere eğitim vermek için gerekli lisansı almadığı iddia edilen Brown, Indiana eyaletinde gözaltına alındı.

Brown'ın bugün Indiana Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, ABD vatandaşlarının, askeri ya da sivil fark etmeksizin, yabancı ordulara eğitim vermesinin lisansa tabi olduğunu vurgulayarak, "Ulusal güvenlik avantajlarımızı korumak için tüm araçları kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusunda 24 yıldan fazla süre görev yapan ve binbaşı rütbesiyle ayrılan Brown'ın, F-4, F-15, F-16, A-10 ve F-35 tipi savaş uçaklarında eğitmenlik yaptığı, daha sonra ticari kargo pilotu ve savunma yüklenicileri adına simülatör eğitmeni olarak çalıştığı belirtildi.