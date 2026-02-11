ABD'li gazetecinin annesini kaçıran adamın görüntüleri ortaya çıktı

ABD’de ünlü haber sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie’nin kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

FBI, silahlı olduğu belirtilen maskeli bir kişiye ait güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Yetkililer, Nancy Guthrie’nin 31 Ocak gecesi Arizona’nın Tucson kentindeki evinden zorla götürüldüğünü değerlendiriyor.

FBI Direktörü Kash Patel, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kaybolma sabahı Nancy Guthrie’nin evinin ön kapısındaki kameraya müdahale eden silahlı bir kişinin görüntülerine ulaşıldığını duyurdu.

Paylaşılan kısa videolarda, maskeli kişinin kapıya yaklaştığı, kamerayı kontrol ettiği ve yerden aldığı bitki parçalarıyla kamera merceğini kapattığı görülüyor.

Yetkililer, güvenlik sisteminden daha önce erişilemeyen görüntülerin kurtarıldığını belirtti.

“ONU EVE GETİRİN”

Savannah Guthrie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Birileri bu kişiyi tanıyordur. Annemin hâlâ hayatta olduğuna inanıyoruz. Onu eve getirin” çağrısında bulundu.

Aile son günlerde dördüncü kez kamuoyuna çağrı yaptı. Nancy Guthrie’nin güvenli şekilde bulunması için ödeme yapmaya hazır olduklarını da açıkladılar.

Polis, Nancy Guthrie’nin günlük ilaç kullanması gerektiğini ve hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu bildirdi. Evde kapı zili kamerasının yerel saatle 01.47’de devre dışı kaldığı, kısa süre sonra hareket algılandığı ve 02.28’de kalp pili uygulamasının telefondan bağlantısının kesildiği aktarıldı.

Ev girişinde bulunan kan örneklerinin Nancy Guthrie’ye ait olduğu doğrulandı.

FİDYE NOTLARI VE SORU İŞARETLERİ

Yetkililer, Bitcoin üzerinden fidye talep edilen ve medya kuruluşlarına gönderilen bir e-postayı ciddiyetle incelediklerini açıkladı.

Daha önce belirlenen bir fidye süresinin dolduğu bildirildi. Olayla bağlantılı üç ayrı fidye notu iddiası gündeme geldi. Geçen hafta sahte bir fidye notuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

FBI, Nancy Guthrie’nin bulunmasına yardımcı olacak bilgiler için 50 bin dolar ödül teklif etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın görüntüleri incelediğini ve bilgi sahibi olanların yetkililerle iletişime geçmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.