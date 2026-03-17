ABD’li generalden skandal: Hem belgeyi unuttu hem sarhoş oldu

ABD ordusunun Ukrayna’ya yönelik askeri desteğini koordine eden generalin, Avrupa’da tren yolculuğu sırasında gizli belgeleri unuttuğu ve bir sosyal etkinlikte aşırı alkol tükettiği ortaya çıktı. Olaylar, ABD Savunma Bakanlığı Müfettişliği’nin (Inspector General) raporuna yansıdı.

ABD'li Tümgeneral Antonio Aguto, 2022’den Ağustos 2024’e kadar Almanya’nın Wiesbaden kentinde konuşlu Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu’nun komutanı olarak görev yaptı.

12 Mart tarihli rapora göre Aguto, 3 Nisan 2024’te Ukrayna’dan Almanya’ya dönerken, gizli haritaları uygun şekilde çift katlı ambalajda ya da kilitli bir kutuda taşımadı. Bunun yerine belgeleri silindirik bir tüp içinde taşıdı.

4 Nisan sabahı tren Polonya’ya ulaştığında ekip trenden indi ancak içinde gizli belgelerin bulunduğu tüp vagonda unutuldu.

Her ne kadar belgelerin taşınmasından sorumlu kişi Aguto olmasa da, general soruşturmacılara geçici kayıptan sorumluluk aldığını söyledi.

Belgeler, kayıp fark edildikten 24 saat sonra bir Ukraynalı tren görevlisi tarafından bulunarak ABD Büyükelçiliği’ne teslim edildi.

AŞIRI ALKOL TÜKETTİ, BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Raporda ayrıca 13 Mayıs 2024’te yaşanan bir başka olay da yer aldı. Aguto’nun Ukrayna’ya yaptığı dokuz günlük ziyaret sırasında bir askeri etkinlikte, alkol oranı yüzde 40-50 olan Gürcü brendisi “çacha”dan iki adet 500 mililitrelik şişe içtiği belirtildi.

Aynı gece otel odasında dengesini kaybederek düşen Aguto’nun beyin sarsıntısı geçirdiği kaydedildi.

Ertesi sabah tekrar düşen generalin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi ve Ukraynalı generallerle yapılacak üst düzey toplantı sırasında “bilinç bulanıklığı” yaşadığı aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre Aguto, toplantıya “tamamen dağınık” ve “kendinde değilmiş gibi” bir halde katıldı. ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi, Aguto’nun uyuşturulmuş olabileceğinden endişe ettiğini ifade etti.

Bazı tanıklar ise generalin kelimeleri yuvarladığını ve bilişsel olarak zayıflamış göründüğünü belirtti.

Raporda, “Görünümü dağınıktı, gözleri kan çanağıydı, dirseğinde büyük ve belirgin bir yara vardı. Daha yavaş konuşuyor, kafası karışmış görünüyordu ve aynı soruyu tekrar tekrar soruyordu” ifadelerine yer verildi.

Aguto’nun daha sonra hastaneye başvurduğu ve orta ila ağır derecede beyin sarsıntısı geçirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma sonucunda Aguto’nun düşmelerinin aşırı alkol tüketiminden kaynaklandığı belirlendi. Yetkililer, Aguto’ya ulaşma girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığını açıkladı.